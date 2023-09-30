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«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»

Матч завершился со счётом 3:1.
30 сентября 2023 15:01
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч в рамках 10-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» одержал домашнюю победу над «Зенитом» (3:1).

Отметим, что оренбургский клуб впервые в своей истории взял верх над сине-бело-голубыми.

Ранее «Зенит» побеждал «Оренбург» в восьми матчах из девяти.

Авторами забитых голов в составе «Оренбурга» стали Дмитрий Воробьёв (7-я минута), Матиас Перес (25-я) и Брайан Мансилья (36-я). За «Зенит» на 2-й минуте матча отличился Густаво Мантуан.

Победа позволила «Оренбургу» подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в активе. «Зенит» по-прежнему располагается на третьем месте с 17 очками.

В 11-м туре «Оренбург» сыграет в гостях против «Балтики», а «Зенит» проведет выездной матч против «Сочи». Обе встречи состоятся 7 октября.

источник: «Советский спорт»
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