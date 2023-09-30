Петржела заявил, что в победе «Оренбурга» над «Зенитом» нет никакой сенсации

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Оренбурга» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«В победе «Оренбурга» нет никакой сенсации. Такое бывает. Не думаю, что у «Зенита» есть какие-то проблемы, но в этом сезоне РПЛ чемпион может смениться. «Зенит» не выглядит так как раньше. Я бы хотел, чтобы другая команда победила в чемпионате», — заявил Петржела в интервью Sport24.

Авторами забитых голов в составе «Оренбурга» стали Дмитрий Воробьёв (7-я минута), Матиас Перес (25-я) и Брайан Мансилья (36-я). За «Зенит» на 2-й минуте матча отличился Густаво Мантуан.

Победа позволила «Оренбургу» подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в активе. «Зенит» по-прежнему располагается на третьем месте с 17 очками.