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«Матч — провальный». Форвард «Зенита» Мантуан — о поражении от «Оренбурга»

Сине-бело-голубые потерпели поражение со счётом 1:3.
30 сентября 2023 15:34
автор: Виталий Овсянников

Форвард «Зенита» Густаво Мантуан поделился мыслями после поражения «Зенита» в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

«Матч — провальный. Проиграли, упустили возможность набрать три очка, которые очень важны для борьбы в чемпионате. Но мы не должны жаловаться и сожалеть. Видим ошибки, которые совершили, нужно над ними поработать, учесть и постараться избежать их в будущем. Уже через несколько дней следующая игра, поэтому нужно сейчас сосредоточиться на ней. Но, конечно, забывать то, что произошло сегодня, нельзя», — цитирует Мантуана официальный сайт «Зенита».

Авторами забитых голов в составе «Оренбурга» стали Дмитрий Воробьёв (7-я минута), Матиас Перес (25-я) и Брайан Мансилья (36-я). За «Зенит» на 2-й минуте матча отличился Густаво Мантуан.

Победа позволила «Оренбургу» подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в активе. «Зенит» по-прежнему располагается на третьем месте с 17 очками.

источник: ФК «Зенит»
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