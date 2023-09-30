Румыния присоединилась к числу стран, отказывающихся от матчей с Россией

Федерация футбола Румынии объявила о бойкоте любых матчей с Россией.

Напомним, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.

«Румынская федерация футбола понимает аргументы, выдвинутые исполнительным комитетом УЕФА, и согласна с тем, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за безрассудных действий властей государства. В то же время ФРФ считает, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания», — сказано в заявлении на официальном сайте ФФР.

Напомним, с февраля прошлого года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.