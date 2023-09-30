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«Рубин» — «Краснодар»: объявлены стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Матч начнётся в 16:30 (мск).
30 сентября 2023 15:42
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 30 сентября, в рамках 10-го тура РПЛ состоится игра между «Рубином» и «Краснодаром».

Команды объявили стартовые составы.

«Рубин»: Дюпин, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Мартынович, Кабутов, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Ленини, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади Боржес, Кордоба.

Казанский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ с девятью очками в активе. «Краснодар» занимает первое место с 21 очком.

источник: «Советский спорт»
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