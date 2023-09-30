«Рубин» — «Краснодар»: объявлены стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Сегодня, 30 сентября, в рамках 10-го тура РПЛ состоится игра между «Рубином» и «Краснодаром».

Команды объявили стартовые составы.

«Рубин»: Дюпин, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Мартынович, Кабутов, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Ленини, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади Боржес, Кордоба.

Казанский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ с девятью очками в активе. «Краснодар» занимает первое место с 21 очком.