Гол Жемалетдинова принёс победу «Локомотиву» над «Пари НН» в 10-м туре РПЛ

«Локомотив» на своём поле минимально одержал победу над «Пари НН» в матче 10-го тура чемпионата России.
Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Михаила Галактионова.
Единственный гол забил форвард железнодорожников Рифат Жемалетдинов на 84-й минуте.
Таким образом, «Локомотив» набирает 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» располагается на восьмой позиции, имея в своём активе 14 баллов.
РПЛ.
10-й тур.
«Локомотив» – «Пари НН» – 1:0 (0:0)
Гол: Жемалетдинов, 84.
источник: «Советский спорт»