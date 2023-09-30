Гол Жемалетдинова принёс победу «Локомотиву» над «Пари НН» в 10-м туре РПЛ

«Локомотив» на своём поле минимально одержал победу над «Пари НН» в матче 10-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

Единственный гол забил форвард железнодорожников Рифат Жемалетдинов на 84-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» набирает 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» располагается на восьмой позиции, имея в своём активе 14 баллов.

РПЛ.

10-й тур.

«Локомотив» – «Пари НН» – 1:0 (0:0)

Гол: Жемалетдинов, 84.