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Гол Жемалетдинова принёс победу «Локомотиву» над «Пари НН» в 10-м туре РПЛ

Москвичи одолели соперника.
Гол Жемалетдинова принёс победу «Локомотиву» над «Пари НН» в 10-м туре РПЛ
30 сентября 2023 16:09
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

«Локомотив» на своём поле минимально одержал победу над «Пари НН» в матче 10-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

Единственный гол забил форвард железнодорожников Рифат Жемалетдинов на 84-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» набирает 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» располагается на восьмой позиции, имея в своём активе 14 баллов.

РПЛ.

10-й тур.

«Локомотив» – «Пари НН» – 1:0 (0:0)

Гол: Жемалетдинов, 84.

источник: «Советский спорт»
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