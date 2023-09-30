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Максим Глушенков признан лучшим игроком матча РПЛ «Локомотив» — «Пари НН»

Москвичи минимально обыграли соперника.
30 сентября 2023 16:28
автор: Глеб Шевяков

Стал известен лучший игрок матча 10-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» на своём поле минимально обыграли «Пари НН» (1:0). Им был признан форвард московского клуба Максим Глушенков.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-зелёных. Автором забитого мяча стал Рифат Жемалетдинов.

В настоящее время «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после десяти матчей. «Пари НН» идёт на восьмом позиции с 14 баллами.

источник: «Советский спорт»
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