Максим Глушенков признан лучшим игроком матча РПЛ «Локомотив» — «Пари НН»

Стал известен лучший игрок матча 10-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» на своём поле минимально обыграли «Пари НН» (1:0). Им был признан форвард московского клуба Максим Глушенков.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-зелёных. Автором забитого мяча стал Рифат Жемалетдинов.

В настоящее время «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после десяти матчей. «Пари НН» идёт на восьмом позиции с 14 баллами.