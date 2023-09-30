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Ловчев — о поражении «Зенита» от «Оренбурга»: команда сбоит

Питерская команда проиграла сопернику со счётом 1:3.
30 сентября 2023 16:45
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев подвёл итоги матча 10-тура чемпионата России, в котором «Зенит» на выезде потерпел поражение от «Оренбурга» со счётом 1:3.

«Игра простая — одни владеют мячом, другие проводят контратаки и стандарты. В обороне «Зенит» отыграл просто безобразно. «Зенит» всегда был небезупречен в обороне, но атака позволяла компенсировать эти проблемы. Сейчас команда сбоит. Такое впечатление, что «Зенит» утратил чувство, когда поражение становится катастрофой. Не вижу злобы, сумасшедшего желания победить. Чтобы выиграть чемпионат, надо включаться на полную», — заявил эксперт в своём телеграм-канале.

После десяти проведённых матчей «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 очков.

источник: «Советский спорт»
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