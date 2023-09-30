Булыкин считает, что «Локомотив» после победы над «Пари НН» включился в чемпионскую гонку

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин уверен, что московский клуб вошёл в претенденты на чемпионство РПЛ после победы над «Пари НН» в матче 10-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-зелёных.

«Хорошая игра получилась, практически равная, в том числе и по опасным моментам. У «Локомотива» всё‑таки более опытные футболисты. Команда в чемпионской гонке? Да. Все в команде работали для этого, надеялись на хорошие результаты. Приятно, когда команда находится в тройке, это добавляет уверенности и мотивации. Думаю, что в этом сезоне «Локомотив» покажет высокий результат», – приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

После десяти проведённых матчей «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре национального первенства подопечные Михаила Галактионова на выезде сыграют с «Уралом» (7 октября).