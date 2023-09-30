Михаил Галактионов оценил победу «Локомотива» в матче РПЛ с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча 10-го тура чемпионата России, в котором его команда одержала победу над «Пари НН» со счётом 1:0.

«У нас были моменты в первом тайме, которые нужно реализовывать. Нужно было решать исход игры в первом тайме. В каких‑то моментах нужно принимать решение и видоизменять игру команды. Всегда есть моменты, которыми ты доволен, кем недостаточно доволен. Есть ошибки, которые нужно исправлять и свои хорошие моменты развивать», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

После десяти проведённых матчей «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. В следующем туре красно-зелёные отправятся в гости к «Уралу» (7 октября).