Голевая передача Кварацхелии помогла «Наполи» разгромить в гостях «Лечче»

«Наполи» в гостевом матче 7-го тура Серии А победил «Лечче» со счётом 4:0.

В составе неаполитанцев забивали норвежский защитник Лео Эстигор (16-я минута), нападающий Виктор Осимхен с передачи Хвичи Кварацхелии (51), Джанлука Гаэтано (88) и Маттео Политано, реализовавший пенальти в компенсированное время.

Команда Руди Гарсии набрала 14 очков и поднялась на третье место чемпионата Италии. Хозяева поля остались с 11 очками и опустились на седьмую позицию.

В следующем туре «Лечче» 6 октября примет «Сассуоло», «Наполи» спустя два дня сыграет дома с «Фиорентиной».

Серия А

7-й тур

«Лечче» (Лечче) - «Наполи» (Неаполь) - 0:4 (0:1)

Голы: Эстигор, 16; Осимхен, 51; Гаэтано, 88; Политано, 90+5 (пен.)