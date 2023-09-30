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Голевая передача Кварацхелии помогла «Наполи» разгромить в гостях «Лечче»

Не обошлось без гола Осимхена.
Голевая передача Кварацхелии помогла «Наполи» разгромить в гостях «Лечче»
30 сентября 2023 17:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

«Наполи» в гостевом матче 7-го тура Серии А победил «Лечче» со счётом 4:0.

В составе неаполитанцев забивали норвежский защитник Лео Эстигор (16-я минута), нападающий Виктор Осимхен с передачи Хвичи Кварацхелии (51), Джанлука Гаэтано (88) и Маттео Политано, реализовавший пенальти в компенсированное время.

Команда Руди Гарсии набрала 14 очков и поднялась на третье место чемпионата Италии. Хозяева поля остались с 11 очками и опустились на седьмую позицию.

В следующем туре «Лечче» 6 октября примет «Сассуоло», «Наполи» спустя два дня сыграет дома с «Фиорентиной».

Серия А

7-й тур

«Лечче» (Лечче) - «Наполи» (Неаполь) - 0:4 (0:1)

Голы: Эстигор, 16; Осимхен, 51; Гаэтано, 88; Политано, 90+5 (пен.)

источник: «Советский спорт»
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