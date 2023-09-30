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ЦСКА и «Балтика» огласили стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.
30 сентября 2023 17:56
автор: Глеб Шевяков

ЦСКА и «Балтика» назвали стартовые составы команд на матч 10-го тура чемпионата России.

Очная встреча состоится сегодня, 30 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Келлвен, Максим Мухин, Виллиан Роша, Илья Агапов, Милан Гайич, Саша Зделар, Иван Обляков, Виктор Давила, Аббосбек Файзуллаев, Федор Чалов.

«Балтика»: Евгений Латышонок, Александр Осипов, Иван Остойич, Никола Радмановац, Роберто Фернандес, Натан Гассама, Гильермо Сото, Кристиян Бистрович, Артур Галоян, Гедеон Гузина, Анхело Энрикес.

В настоящий момент ЦСКА располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после девяти сыгранных матчей. «Балтика» идёт на 14-й позиции, имея в своём активе семь баллов.

источник: «Советский спорт»
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