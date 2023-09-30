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СШОР №5 «Юность» стала победителем фестиваля «Загрузи себя футболом»

Турнир прошёл в Краснодарском крае.
СШОР №5 «Юность» стала победителем фестиваля «Загрузи себя футболом»
30 сентября 2023 18:03

В Витязево (Краснодарский край) завершился финальный турнир XII Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом!», который проходил с 24 по 30 сентября. В этом году титул чемпиона оспорили 57 команд мальчиков 2013 года рождения со всей страны: от Калининграда до Хабаровска. Партнёром соревнований, которые проводит Детская футбольная лига имени Виктора Горлова, выступает ДФЛ – Анапа-центр.

Впервые в истории в финале фестиваля выступили девочки 2012 года рождения. Всего награды разыграли 7 команд из Москвы, Кондрово, Кыштыма, Липецка, Мценска, Тольятти и Челябинска. «Золото» турнира выиграло московское «Чертаново», второе место заняла «Акрон-Академия Коноплёва» из Тольятти, бронзовые медали достались СШ №12 (Липецк).

В решающей встрече Суперфинала фестиваля среди команд мальчиков 2013 г.р. калининградская СШОР №5 «Юность» выиграла у «Спартака» из Белгорода со счётом 4:2 и стала чемпионом фестиваля. В игре за бронзу Сборная Кировской области одолела «Чертаново-2012-девочки» (Москва) – 8:3.

После матчей состоялась церемония награждения победителя и призеров. В ней приняли участие президент ДФЛ Мария Жаркова и руководитель ДФЛ – Анапа-центра Назим Зекирьяев.

Все четыре команды получили кубки и медали. Также в каждом коллективе были отмечены лучшие игроки, которым подарили мячи с автографами футболистов сборной России. Награды вручили Константину Хаирову и Трофиму Неткову (оба – СШОР №5 «Юность»), Евгению Шаповалову («Спартак»), Федору Хорошавцеву (Сборная Кировской области) и Ульяне Минаевой («Чертаново-2012-девочки»).

Лучшими вратарями турнира были признаны Алена Суродина («Чертаново») и Ярослав Мунаваров (СШОР №5 «Юность»). Алёне вручили игровые перчатки и футболку вратаря ЖФК «Динамо» (Минск) Екатерины Уласевич, которая совместно с компанией BE ONE учредили этот приз. Ярослав стал обладателем игровых перчаток и футболки от компании BE ONE и голкипера нижнекамского «Нефтехимика» Андрея Голубева.

Также по итогам соревнований в каждом коллективе был выбран лучший игрок. Сильнейшие футболисты получили специальные призы – футболки от полузащитника ФК «Локомотив» Артёма Карпукаса.

источник: «Советский спорт»
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