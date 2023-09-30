Семак рассказал, какую травму получил Марио Фернандес в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние флангового защитника Марио Фернандеса после матча 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

«Думаю, Фернандес подвернул голеностоп. Не так просто перестраиваться, на синтетике есть свои особенности таких травм, связанных с торможением и голеностопом – их гораздо больше», – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Фернандес на протяжении десяти лет выступал в составе ЦСКА (2012-2022). Летом прошлого года он приостановил карьеру, однако позже вернулся в профессиональный футбол и в прошедшее межсезонье подписал контракт с «Зенитом». С тех пор за команду Сергея Семака он провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями.