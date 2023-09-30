«Байер» разгромил «Майнц» и стал лидером чемпионата Германии

«Байер» в гостевом матче 6-го тура Бундеслиги победил «Майнц» со счётом 3:0.

Первый мяч приезжей команды был засчитан после автогола Сеппа ван ден Берга (18-я минута), затем забивали Алехандро Гримальдо (59) и Йонас Хофманн (65).

Команда Хаби Алонсо набрала 16 очков и стала лидером Бундеслиги, хозяева поля остались с одним очком на последнем месте.

Следующий тур «Майнц» откроет 6 октября гостевым матчем с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «Байер» спустя два дня примет «Кёльн».

Бундеслига

6-й тур

«Майнц» (Майнц) - «Байер» (Леверкузен) - 0:3 (0:1)

Голы: ван ден Берг (автогол), 18; Гримальдо, 59; Хофманн, 65