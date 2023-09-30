«Краснодар» в гостях обыграл «Рубин» в матче 10-го тура РПЛ

Футболисты «Краснодара» в гостях оказались сильнее «Рубина» в матче 10-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Ивича.

В составе победителей голы забили Джон Кордоба (24-я минута) и Олакунле Олусегун (86).

Таким образом, «Краснодар» набирает 24 очка и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» находится на 13-й строчке, имея в своём активе девять очков.

РПЛ.

10-й тур.

«Рубин» – «Краснодар» – 0:2 (0:1)

Голы: – Кордоба 24. Олусегун, 86.