«Манчестер Сити» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» в 7-м туре АПЛ

«Манчестер Сити» в гостях уступил «Вулверхэмптону» в матче 7-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «волков».

За подопечных Хосепа Гвардиолы голом отметился Хулиан Альварес на 58-й минуте. За хозяев поля забитым мячом отметился Хван Хи Чхан (66), а на 13-й минуте защитник «горожан» Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, «Вулверхэмптон» набирает семь очков и поднимается на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» по-прежнему занимает первое место с 18 баллами.