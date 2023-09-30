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«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче 7-го тура АПЛ

Игра прошла на арене «Виталити-Дин Корт» в Борнмуте.
«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче 7-го тура АПЛ
30 сентября 2023 19:00
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Арсенала» в гостях одержали разгромную победу над «Борнмутом» в матче 7-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Микеля Артеты.

Лондонский клуб дважды исполнял пенальти, которые успешно реализовали Мартин Эдегор (44-я минута) и Кай Хаверц (53). По голу забили Букайо Сака (17) и Бен Уайт (90+3).

После семи проведённых матчей «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 17 очков. «Борнмут» находится на 18-й позиции с тремя баллами.

источник: «Советский спорт»
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