«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче 7-го тура АПЛ

Футболисты «Арсенала» в гостях одержали разгромную победу над «Борнмутом» в матче 7-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Микеля Артеты.

Лондонский клуб дважды исполнял пенальти, которые успешно реализовали Мартин Эдегор (44-я минута) и Кай Хаверц (53). По голу забили Букайо Сака (17) и Бен Уайт (90+3).

После семи проведённых матчей «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 17 очков. «Борнмут» находится на 18-й позиции с тремя баллами.