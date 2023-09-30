Данни признал, что у «Зенита» возникли трудности после ухода Малкома

Экс-игрок «Зенита» Мигел Данни заявил, что трудности питерского клуба в чемпионате России связаны с уходом бразильца Малкома.

«Малком был уникальным игроком. Никто не ожидал, что в «Зените» настанут плохие времена после его ухода. Я верю, что они преодолеют трудности, начнут побеждать и бороться за титул», — приводит слова Данни «Чемпионат».

Сегодня, 30 сентября, подопечные Сергея Семака потерпели поражение от «Оренбурга» со счётом 1:3 в матче 10-го тура РПЛ.

В настоящее время «Зенит» находится на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 17 очков.