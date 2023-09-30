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Юран назвал причину поражения «Пари НН» в матче РПЛ с «Локомотивом»

Нижегородцы уступили сопернику с минимальным счётом.
30 сентября 2023 20:25
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвёл итоги матча 10-го тура чемпионата России, в котором его команда проиграла «Локомотиву» со счётом 0:1.

«То, что тренировали и готовили к игре против «Локомотива», все сработало. Кроме забитых голов. У нас есть страдания по реализации — в прошлом матче были с ней проблемы, сегодня тоже. В целом, по моментам, я думаю, что мы соперника переиграли. Но для того, чтобы побеждать, нужно забивать. У нас были моменты — и у Калинского, и у Стаматова, мы могли забивать. Лантратов в первом тайме сработал так, как и полагается. Тяжеловато такое поражение воспринимать», — приводит слова 54-летнего специалиста «Газета.Ru».

В данный момент «Пари НН» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе 14 очков после десяти проведённых матчей. В следующем туре нижегородская команда на своём поле сыграет против «Крыльев Советов» (8 октября).

источник: «Газета.Ru»
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