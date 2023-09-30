Гвардиола назвал заслуженной победу «Вулверхэмптона» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о двух подряд поражениях команды.

30 сентября «горожане» в матче седьмого тура АПЛ уступили «Вулверхэмптону» (1:2). В середине недели команда проиграла «Ньюкаслу» в Кубке английской лиги.

«Поздравляю «Вулверхэмптон», они заслужили победу. У нас были шансы, но были и сложности в переходных фазах, а соперник играл очень хорошо. В матче с «Ньюкаслом» мы смотрелись намного лучше. Двигаемся дальше», – цитирует Гвардиолу BBC.

После семи матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем туре АПЛ команда Гвардиолы 8 октября сыграет с «Арсеналом».