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Гвардиола назвал заслуженной победу «Вулверхэмптона» в матче с «Манчестер Сити»

Тренер «горожан» оценил заслуги соперника.
30 сентября 2023 20:30
автор: Денис Владимиров

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о двух подряд поражениях команды.

30 сентября «горожане» в матче седьмого тура АПЛ уступили «Вулверхэмптону» (1:2). В середине недели команда проиграла «Ньюкаслу» в Кубке английской лиги.

«Поздравляю «Вулверхэмптон», они заслужили победу. У нас были шансы, но были и сложности в переходных фазах, а соперник играл очень хорошо. В матче с «Ньюкаслом» мы смотрелись намного лучше. Двигаемся дальше», – цитирует Гвардиолу BBC.

После семи матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем туре АПЛ команда Гвардиолы 8 октября сыграет с «Арсеналом».

источник:
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Игра прошла в Лондоне.
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