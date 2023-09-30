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Чалов хочет снизить сумму отступных по новому контракту с ЦСКА

Действующий договор игрока рассчитан до лета 2024 года.
30 сентября 2023 20:44
автор: Денис Владимиров

Переговоры о новом контракте между московским ЦСКА и форвардом Фёдором Чаловым находятся в продвинутой стадии, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболист хочет, чтобы в новом договоре была прописана меньшая сумма сумма отступных, чем в действующем соглашении. Отмечается, что нападающий считает, что так ему будет легче перейти в европейский клуб.

Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 14 матчей, в которых забил семь мячей и отметился одной голевой передачей.

источник: Metaratings.ru
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