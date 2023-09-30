Чалов хочет снизить сумму отступных по новому контракту с ЦСКА

Переговоры о новом контракте между московским ЦСКА и форвардом Фёдором Чаловым находятся в продвинутой стадии, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболист хочет, чтобы в новом договоре была прописана меньшая сумма сумма отступных, чем в действующем соглашении. Отмечается, что нападающий считает, что так ему будет легче перейти в европейский клуб.

Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 14 матчей, в которых забил семь мячей и отметился одной голевой передачей.