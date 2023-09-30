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Игрок «Динамо» Скопинцев признался, что им интересовались европейские клубы

На россиянина претендовали команды Серии А.
30 сентября 2023 20:44
автор: Глеб Шевяков

Фланговый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о своём желании попробовать свои силы в Европе.

«Не умерла ли мечта поиграть в Европе? Нет, конечно. Думаю, до 30 лет трансфер или аренда возможны. Так что Европу и заграницу для себя не закрываю. Я бы очень хотел, всё для этого делаю. Пару лет назад я давал авторизацию на переговоры с европейскими клубами, у меня были варианты – «Удинезе», «Сассуоло», «Дженоа». Они запрашивали информацию», — приводит слова 26-летнего футболиста «РБ Спорт».

Скопинцев присоединился к «Динамо» в январе 2020 года. В текущем сезоне за московскую команду он сыграл 11 матчей и отметился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.

источник: «РБ-Спорт»
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