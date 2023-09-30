Игрок «Динамо» Скопинцев признался, что им интересовались европейские клубы

Фланговый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о своём желании попробовать свои силы в Европе.

«Не умерла ли мечта поиграть в Европе? Нет, конечно. Думаю, до 30 лет трансфер или аренда возможны. Так что Европу и заграницу для себя не закрываю. Я бы очень хотел, всё для этого делаю. Пару лет назад я давал авторизацию на переговоры с европейскими клубами, у меня были варианты – «Удинезе», «Сассуоло», «Дженоа». Они запрашивали информацию», — приводит слова 26-летнего футболиста «РБ Спорт».

Скопинцев присоединился к «Динамо» в январе 2020 года. В текущем сезоне за московскую команду он сыграл 11 матчей и отметился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.