Гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в 10-м туре РПЛ

ЦСКА на своём поле одержал победу над «Балтикой» в матче 10-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в прошедшей игре забил нападающий красно-синих Виктор Давила на 18-й минуте.

Таким образом, ЦСКА поднимается на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после десяти сыгранных матчей. «Балтика» идёт на 14-й позиции с семью очками.

РПЛ.

10-й тур.

ЦСКА (Москва) – «Балтика» (Калининград) – 1:0 (0:0)

Гол: Давила, 18.