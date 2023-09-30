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Гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в 10-м туре РПЛ

Армейцы прервали пятиматчевую серию без побед.
Гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в 10-м туре РПЛ
30 сентября 2023 20:54
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

ЦСКА на своём поле одержал победу над «Балтикой» в матче 10-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в прошедшей игре забил нападающий красно-синих Виктор Давила на 18-й минуте.

Таким образом, ЦСКА поднимается на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после десяти сыгранных матчей. «Балтика» идёт на 14-й позиции с семью очками.

РПЛ.

10-й тур.

ЦСКА (Москва) – «Балтика» (Калининград) – 1:0 (0:0)

Гол: Давила, 18.

источник: «Советский спорт»
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