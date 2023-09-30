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«Милан» обыграл «Лацио» в домашнем матче Серии А

Команда Пиоли возглавила таблицу.
30 сентября 2023 20:56
автор: Денис Владимиров

«Милан» обыграл «Лацио» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 60-й минуте точным ударом после передачи португальского нападающего Рафаэля Леау забил американский форвард Кристиан Пулишич.

Окончательный результат на 88-й минуте установил Ноа Окафор. Ассистентом снова выступил Леау.

«Милан» набрал 18 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с семью баллами находится на 14-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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