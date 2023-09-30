Игрок «Локомотива» Ненахов рассказал, какая команда напрягает его в текущем сезоне РПЛ

Фланговый защитник «Локомотива» Максим Ненахов признался, что больше всего напрягает в нынешнем сезоне чемпионате России «Краснодар».

«В этом сезоне больше не «Зенит» напрягает, а «Краснодар». Мы играли с южанами, и это был очень тяжёлый матч. Напрягает эта команда даже не по очкам, а по игре», — приводит слова 24-летнего футболиста «Евро-Футбол.ру».

После десяти сыгранных матчей «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Краснодар» занимает первое место, имея в своём активе 24 очка.