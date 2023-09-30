«Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью в матче Бундеслиги

«Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча состоялась на домашней арене «Лейпцига» и завершилась со счётом 2:2.

Хозяева забили два мяча в первом тайме. Точными ударами отметились бельгийский нападающий Лои Опенда и французский защитник Кастелло Лукеба.

Мюнхенцы отыгрались во второй половине встречи. Сначала английский форвард Гарри Кейн реализовал пенальти, а затем с игры отличился нападающий Лерой Сане.

«Бавария» с 14 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Лейпциг» с 13 баллами находится на пятом месте.