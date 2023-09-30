Гол и передача Беллингема помогли «Реалу» разгромить «Жирону»

Мадридский «Реал» обыграл «Жирону» в выездном матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В первом тайме голы забили форварды мадридцев Хоселу и Орельен Тчуамени. Во второй половине встречи точным ударом отметился английский полузащитник Джуд Беллингем.
Также 20-летний хавбек записал в свой актив результативную передачу в эпизоде с голом Хоселу.
«Реал» набрал 21 очко и возглавил таблицу чемпионата Испании. «Жирона» с 19-ю баллами находится на третьей строчке.
источник: «Советский спорт»