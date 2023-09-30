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«Ливерпуль» вдевятером проиграл «Тоттенхэму» в гостевом матче АПЛ

Игра прошла в Лондоне.
30 сентября 2023 21:32
автор: Глеб Шевяков

«Тоттенхэм» на своём поле обыграл «Ливерпуль» в матче 7-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «шпор»

За лондонскую команду гол забил Сон Хын Мин (36-й минута). Гости ответили забитым мячом Коди Гакпо (45+4). В компенсированное время ко второму тайму защитник красных Жоэль Матип отправил мяч в собственные ворота.

Мерсисайдцы остались в меньшинстве на 26-й минуте после того, как с поля был удалён Кёртис Джонс. Затем на 69-й минуте команда Юргена Клоппа осталась вдевятером, так как вторую жёлтую карточку заработал Диогу Жота.

Таким образом, «Тоттенхэм» набирает 17 очков и поднимается на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» располагается на третьей строчке, имея в своём активе 16 очков.

АПЛ.

10-й тур.

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 1:2 (1:1)

Голы: Мин, 36, Матип, 90+6 (автогол) – Гакпо, 45+4.

Удаления: Джонс 26. Жота, 69.

источник: «Советский спорт»
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