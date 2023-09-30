Рахимов заявил, что у него нет претензий к игрокам «Рубина» по матчу с «Краснодаром»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче десятого тура РПЛ с «Краснодаром».

Встреча состоялась в Казани и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«По игре претензии невозможно предъявить. И игра была, и моменты, но мы их не использовали. У нас пришли новички, трое вышли в старте. Той сыгранности, как у «Краснодара», у них пока нет», – приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» с девятью очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре казанцы 8 октября сыграют в гостях с грозненским «Ахматом».