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Рахимов заявил, что у него нет претензий к игрокам «Рубина» по матчу с «Краснодаром»

Тренер казанцев считает, что у команды пока нет сыгранности.
30 сентября 2023 21:37
автор: Денис Владимиров

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче десятого тура РПЛ с «Краснодаром».

Встреча состоялась в Казани и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«По игре претензии невозможно предъявить. И игра была, и моменты, но мы их не использовали. У нас пришли новички, трое вышли в старте. Той сыгранности, как у «Краснодара», у них пока нет», – приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» с девятью очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре казанцы 8 октября сыграют в гостях с грозненским «Ахматом».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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