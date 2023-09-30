Сергей Игнашевич – о желании возглавить ЦСКА: знаете, что будет завтра?

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после поражения от ЦСКА в матче 10-го тура чемпионата России рассказал, есть ли у него желание возглавить московский клуб в ближайшем будущем.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

«Таких планов нет. Вы знаете, что будет завтра? У меня на завтра планов нет», — приводит слова 44-летнего специалиста Sport24.ru.

Игнашевич был назначен на должность главного тренера «Балтики» в октябре 2021 года. В качестве действующего футболиста он выступал за ЦСКА на протяжении 14 лет, стал шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.