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Тен Хаг заявил, что понимает свист фанатов после поражения «МЮ» от «Кристал Пэласа»

Манкунианцы не радуют болельщиков результатами.
30 сентября 2023 21:57
автор: Денис Владимиров

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на свист болельщиков в адрес команды после поражения в домашнем матче седьмого тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Свист фанатов? Отношусь с пониманием к этому. Когда вы играете с «Кристал Пэлас», то должны побеждать при всём уважении к сопернику. Нам необходимо быть более стабильными, нам нужна серия побед. Я могу говорить о причинах поражения, но у нас не должно быть оправданий», — цитирует тен Хага журналист Лори Уитвелл.

«Манчестер Юнайтед» с девятью очками занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре манкунианцы 7 октября примут на своём поле «Брентофрд».

источник: «Советский спорт»
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