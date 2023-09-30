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Полузащитник ЦСКА Обляков признан лучшим игроком матча РПЛ с «Балтикой»

Армейцы обыграли соперника со счётом 1:0.
30 сентября 2023 21:58
автор: Глеб Шевяков

Стал известен лучший игрок матча 10-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА на своём поле минимально победил «Балтику» (1:0). Им был признан хавбек красно-синих Иван Обляков.

25-летний футболист провёл на поле всю игру и не отличился результативными действиями.

Обляков перешёл в ЦСКА в августе 2018 года. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл десять матчей, забил один гол и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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