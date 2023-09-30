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Тренер ЦСКА Федотов оценил победу над «Балтикой» в 10-м туре РПЛ

Победу армейцам принёс форвард Виктор Давила.
30 сентября 2023 22:15
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 10-го тура чемпионата России, в котором его команда на своём поле обыграла «Балтику» со счётом 1:0.

«Ребята хорошо цеплялись, комбинировали. Ребята справлялись, было много комбинаций. Непросто было войти в эту игру. Увидели, что Давила получил удар, и проблематично продолжать игру — и заменили. Но с Виктором все нормально. Надо было чуть погонять соперника. Вытащить на нашу половину поля, заставить двигаться без мяча. Сбивали поступательный порыв. Поэтому надо было как можно меньше терять мяч, — приводит слова специалиста Sport24.ru.

В настоящий момент ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после десяти сыгранных матчей. «Балтика» занимает 14-е место, имея в своём активе семь баллов.

источник: Sport24.ru
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