Владимир Федотов считает, что 44-летний Игнашевич мог бы усилить оборону ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, смог бы помочь обороне команды экс-защитник армейцев Сергей Игнашевич, который в настоящее время возглавляет калининградскую «Балтику».

30 сентября ЦСКА на своём поле обыграл «Балтику» в домашнем матче десятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Сергей Николаевич, смотрю, в великолепной форме. Думаю, что он участвует в тренировочном процессе во всём. Надо отдать должное, человек хорошо сложен и следит за собой. Это одно из условий. Думаю, что усилил бы сто процентов», – приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Игнашевичу 44 года. Он выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год. В составе армейцев он пять раз становился чемпионом России. На счету Игнашевича 128 матчей и восемь голов в составе российской национальной команды.