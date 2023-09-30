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Владимир Федотов считает, что 44-летний Игнашевич мог бы усилить оборону ЦСКА

С армейцами тренер «Балтики» завоевал множество трофеев.
30 сентября 2023 22:32
автор: Денис Владимиров

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, смог бы помочь обороне команды экс-защитник армейцев Сергей Игнашевич, который в настоящее время возглавляет калининградскую «Балтику».

30 сентября ЦСКА на своём поле обыграл «Балтику» в домашнем матче десятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Сергей Николаевич, смотрю, в великолепной форме. Думаю, что он участвует в тренировочном процессе во всём. Надо отдать должное, человек хорошо сложен и следит за собой. Это одно из условий. Думаю, что усилил бы сто процентов», – приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Игнашевичу 44 года. Он выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год. В составе армейцев он пять раз становился чемпионом России. На счету Игнашевича 128 матчей и восемь голов в составе российской национальной команды.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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