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«Локомотив» летом был заинтересован в возвращении Алексея Миранчука

Российский игрок покинул московский клуб в 2020 году.
30 сентября 2023 22:40
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент мог вернуться в «Локомотив» минувшим летом.

«Был ли интерес из России в это трансферное окно? Был интерес из «Локомотива», рассматривали. Обращались они. Могли вернуть в аренду. Но я думаю, что «Аталанта» бы не пошла на это ни под каким соусом. Я пробовал забрасывать туда удочку, но нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» осенью 2020 года. В прошлом сезоне он играл в составе «Торино» на правах аренды. В текущем сезоне за команду Джана Пьеро Гасперини он сыграл три матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Tranfsermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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