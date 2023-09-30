«Локомотив» летом был заинтересован в возвращении Алексея Миранчука

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент мог вернуться в «Локомотив» минувшим летом.

«Был ли интерес из России в это трансферное окно? Был интерес из «Локомотива», рассматривали. Обращались они. Могли вернуть в аренду. Но я думаю, что «Аталанта» бы не пошла на это ни под каким соусом. Я пробовал забрасывать туда удочку, но нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» осенью 2020 года. В прошлом сезоне он играл в составе «Торино» на правах аренды. В текущем сезоне за команду Джана Пьеро Гасперини он сыграл три матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Tranfsermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.