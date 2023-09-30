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Геннадий Орлов: ЦСКА не стал платить за Марио Фернандеса, потому что Гайич сейчас не хуже

Комментатор дал свою оценку ситуации с защитником.
30 сентября 2023 22:46
автор: Денис Владимиров

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса перейти в санкт-петербургский «Зенит», а не в московский ЦСКА, за который он выступал с 2012 по 2022 год.

Ранее 32-летний футболист заявил, что армейцы не захотели платить за его трансфер бразильскому «Интернасьоналу».

«Марио с удовольствием возвратился бы в ЦСКА. Но его не стали выкупать. Я понимаю, почему ЦСКА не стал платить за Марио. Гайич сейчас совсем не хуже. Поэтому они так и относились», – приводит слова Орлова Sport24.

В мае 2022 года Фернандес объявил о приостановке игровой карьеры, однако в декабре возобновил выступления, подписав соглашение с бразильским «Интернасьоналом». В апреле 2023 года защитник покинул команду, а в июле подписал контракт с «Зенитом».

В составе ЦСКА Фернандес сыграл 329 матчей и отметился 11 голами и 49 передачами.

источник: Sport24
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