Марцел Личка оценил потенциал полузащитника «Динамо» Бителло

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об уровне игры хавбека команды Бителло.

«У Бителло большой потенциал. Это игрок высокого уровня. Уверен, когда он проведет больше времени в России, то улучшит свою игру, будет понимать РПЛ. В будущем Бителло — игрок высокого уровня», — приводит слова чешского специалиста Sport24.ru.

«Динамо» приобрело Бителло у «Гремио» за десять миллионов евро в сентябре 2023 года. С тех пор за бело-голубых он сыграл три матча и отметился одним забитым мячом.