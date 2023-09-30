В Англии признали, что судьи несправедливо не засчитали гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма»

Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) орган отвечающий за судейство в матчах профессиональных английских команд, признал ошибку арбитров в матче 7-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1), сообщает Sky Sports.

Судьи не засчитали на 34-й минуте гол нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, ошибочно посчитав, что в эпизоде был офсайд. К тому моменту счёт на табло был 0:0, а спустя два минуты форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил засчитанный мяч.

PGMOL пообещал провести расследование допущенной ошибки. Главным арбитром встречи был Саймон Хупер.

«Тоттенхэм» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» располагается на третьей строчке, имея в своём активе 16 очков.