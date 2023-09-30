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Олакунле Олусегун: футболисты в РПЛ становятся лучше с каждой игрой и минутой, проведённой на поле

Нигерийский нападающий дал высокую оценку российской лиге.
30 сентября 2023 22:56
автор: Денис Владимиров

Нигерийский форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун оценил уровень чемпионата РПЛ, а также прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать в европейские лиги.

«Игроки в РПЛ становятся лучше с каждой игрой и минутой, проведённой на поле. Каждая команда в России – хорошая, показывает себя достойно. Можно развиваться и там, и здесь. Если человек думает, что для развития нужно играть в Европе, пусть идёт играть туда», – цитирует Олусегуна «Матч ТВ».

Олусегун перешёл в «Краснодар» летом 2021 года на правах аренды из болгарского «Ботева». Через год российский клуб выкупил контракт футболиста. Действующее соглашение 21-летнего форварда с «Краснодаром» рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне Олусегун провёл 11 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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