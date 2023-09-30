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Анчелотти – о победе «Реала» над «Жироной»: солидный и сильный матч

«Сливочные» обыграли соперника и возглавили таблицу Ла Лиги.
30 сентября 2023 23:19
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча 8-го тура чемпионата Испании, в котором его команда в гостях победили «Жирону» со счётом 3:0.

«Команда была хороша. Для нас это был солидный и сильный матч. Мы знали, сколько хлопот соперник может нам доставить, «Жирона» играет в хороший футбол. Мы наносили им ущерб, когда могли, и контролировали ситуацию в обороне. Надежность — самое важное в таких матчах. Мы сосредоточились на обороне. Это команда, которая очень хорошо атакует. Мы хорошо закрыли линии, и защита сыграла очень хорошо», — приводит слова итальянского специалиста Football Espana.

После восьми проведённых матчей «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко. «Жирона» находится на третьей позиции, имея в своём активе 19 очков.

источник: Football Espana
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