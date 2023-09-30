Тренер «Ливерпуля» Клопп раскритиковал судейство в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о прошедшем матче 7-го тура АПЛ, в котором его команда проиграла «Тоттенхэму» со счётом 2:1, заработав два удаления по ходу игры.

«Я ещё никогда не был настолько горд за нашу команду, как в этом матче. Никогда не видел подобного матча с такими несправедливыми обстоятельствами и сумасшедшими решениями. Первая красная карточка: Кёртис Джонс наступает на мяч, и нога скользит по нему дальше – в ногу соперника. Это не грязный приём. Затем Диогу Жота – его первая жёлтая карточка. Там не было жёлтой карточки. Потом он получил второй «горчичник», и мы защищались вдевятером, а это сложно», – приводит слова 56-летнего специалиста BBC.

В настоящее время «Ливерпуль» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков после семи проведённых матчей. В следующем туре подопечные Клоппа сыграют на выезде против «Брайтона» (8 октября).