Покер Лаутаро Мартинеса принёс «Интеру» победу в матче с «Салернитаной»

«Интер» обыграл «Салернитану» в выездном матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Все голы во втором тайме забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес.

На 62-й минуте он отличился после передачи французского форварда Маркуса Тюрама, а на 77-й откликнулся на пас полузащитника Николо Бареллы.

На 85-й минуте аргентинец реализовал пенальти, а спустя ещё четыре минуты забил после ассиста бразильского защитника Карлоса Аугусто.

«Интер» набрал 18 очков и сохранил первое место в турнирной таблице Серии А. «Салернитана» с тремя баллами находится на 19-й строчке.