Нападающий «Краснодара» Олусегун не смог получить российский паспорт и назвал причину

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун признался, что ему не выдали российское гражданство.

«Я действительно этого желал. Был интерес к этому. К сожалению, не смог получить из‑за неумения разговаривать на языке. Это один из главных факторов в получении. К сожалению, я сейчас не могу говорить на русском. Поэтому на данный момент я не получаю российское гражданство», - приводит «Матч ТВ» слова футболиста.

Олусегун играет за «Краснодар» с 2021 года, к «быкам» он перешел на правах аренды из болгарского «Ботева», в дальнейшем российский клуб выкупил нападающего за 1,2 млн евро.

В текущем сезоне 21-летний футболист забил один гол в 11 матчах.