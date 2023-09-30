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«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетик» в матче 8-го тура чемпионата Испании

Команда Захаряна поднялась в зону Лиги чемпионов.
30 сентября 2023 23:56
автор: Денис Владимиров

«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый гол в матче на 30-й минуте забил защитник Робин Ле Норман. На 48-й минуте японский нападающий Такефуса Кубо увеличил преимущество хозяев, а на 66-й полузащитник Микель Оярсабаль установил окончательный результат.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропускал матч, так как не восстановился после того, как перенес заражение коронавирусом.

Команда из Сан-Себастьяна набрала 15 очков и переместилась на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик» с 14-ю баллами находится на пятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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