«СКА-Хабаровск» обыграл «Кубань» в домашнем матче Первой лиги

1 октября в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина состоялся матч 12-го тура Первой лиги сезона-2023/2024 между местным СКА и краснодарской «Кубанью». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 2:0.

Забитыми мячами в этом матче отметились защитник Олег Кожемякин и полузащитник Андрей Никитин. Вратарь хабаровчан Ислам Имамов сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«СКА-Хабаровск» после 12 матчей набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Вадима Евсеева с шестью очками располагаются на предпоследнем, 17-м месте. Отметим, что команда из Краснодара не может победить на протяжении восьми матчей.