«Интер Майами» без Месси не сумел обыграть «Нью-Йорк Сити» в МЛС

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Счёт на 77-й минуте открыл полузащитник «Нью-Йорка» Сантьяго Родригес. Хозяева поля спаслись на пятой добавленной ко второму тайму минуте, когда отличился защитник Томас Авилес.

Уже третий матч кряду пропустил капитан «Интер Майами» Лионель Месси. 36-летний форвард получил травму в расположении сборной Аргентины.

Подопечные Херардо Мартино в 30 матчах набрали 33 очка и занимают лишь 13-е место в таблице Восточной конференции МЛС. «Нью-Йорк Сити» после 32 матчей имеет в своём активе 38 очков и располагается на восьмом месте, позволяющем выйти в плей-офф.