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Матч «Валвейк» — «Аякс» досрочно завершён из-за страшной травмы вратаря Вассена

Голкипер покинул поле на носилках.
01 октября 2023 09:43
автор: Виталий Стопин

30 сентября должен был состоятся матч 7-го тура Эредивизи между «Валвейком» и «Аяксом». Встреча не была доиграна из-за травмы вратаря хозяев Этьенна Фассена.

На 84-й минуте Фассен столкнулся с форвардом гостей Брайаном Бробби и в неподвижном состоянии остался лежать на газоне. Судья незамедлительно вызван на поле врачей, а игроки «Валвейка» образовали круг вокруг лежащего футболиста, после чего 28-летнего голкипера унесли на носилках. В итоге главный арбитр остановил матч при счете 3:2 в пользу «Аякса». Пока не известно, будет ли доигран матч.

Этьен Фассен выступает за «Валвейк» с 2015 года. В 186 матчах он пропустил 300 мячей и 40 раз оставил свои ворота на замке.

источник: «Советский спорт»
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