Гвардиола раскритиковал Ковачича и Диаша после поражения «Вулверхэмптону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о первом поражении «горожан» в нынешнем сезоне АПЛ. Накануне, 30 сентября, подопечные испанского специалиста в гостях проиграли «Вулверхэмптон Уондерерс»(1:2).

«Сегодня мы не смогли должным образом наладить наш игровой процесс: нам следовало атаковать более плавно, а у нас были небольшие трудности в переходных фазах. Когда соперник настолько хорошо обороняется, то Метео Ковачич или Рубен Диаш должны атаковать его центральных защитников, однако сегодня они этого не делали. Именно поэтому нам сегодня было сложнее.

Это была сложная игра. Мы знали, что «Вулвз» будет действительно хорошо защищаться во всех ситуациях.

Кто бы ни вступал в контакт — Хван Хи Чан, Матеус Кунья или Педру Нету, — они все хорошо контролировали мяч, вели его, отдавали точные передачи. Они провели фантастический матч. Я бы сказал, что нам противостояла топ-команда», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

«Манчестер Сити» после семи матчей имеет в своём активе 18 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с семью очками идёт на 13-м месте.