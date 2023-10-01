Месси и Бекхэм заинтересованы в приглашении Модрича в «Интер Майами»

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси, а также совладелец клуба Дэвид Бекхэм выразили заинтересованность в трансфере полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича.

«Модрич в МЛС? Да, хорват получал предложения от многих команд американской лиги, в частности лично Месси интересовался им. Лука уже провёл встречу с Дэвидом Бекхэмом, они вместе пообедали. У Модрича также было предложение из Саудовской Аравии, но пока он хочет остаться в Мадриде», — приводит слова бывшего нападающего «Королевского клуба» Предрага Миятовича, приближённого к Модричу, Madrid Universal.

Лука Модрич выступает в «Реале» с августа 2012 года. Он помог мадридцам пять раз победить в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне Ла Лиги 38-летний хорват принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями.